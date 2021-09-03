وزارة الصحة تطلق باص التلقيح ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2021 - 21:06

وزارة الصحة تطلق باص التلقيح ضد كورونا

منذ 49 mins 3 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

أطلقت وزارة الصحة العامة باص التلقيح ضد فيروس كورونا لزيادة المناعة الإجتماعية.

المصدر: قناة المنار

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