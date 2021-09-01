مداهمات المخازن المحتكرة للادوية مستمرة.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2021 - 21:48

مداهمات المخازن المحتكرة للادوية مستمرة..

منذ 1 ساعة 1 September، 2021
تقارير مصورة

مداهماتُ المخازنِ المحتكرةِ للادويةِ مستمرة، والجيشُ يضبطُ اثنينِ منها في الروشة والاشرفية.

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