مداهمات المخازن المحتكرة للادوية مستمرة.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2021 - 21:48
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الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يبعث برسالة شكر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على رسالة التهنئة بانتخابه
السيد رئيسي للسيد نصر الله: حزب الله شجرة طيبة أثمرت بفضل قيادتكم وكلما سرنا قدماً سطعت بركاتها وانجازاتها
السيد رئيسي: اقتدار المقاومة فرض معادلة ردع على الكيان الصهيوني وباتت المقاومة عنصرا مؤثرا في المعادلات الاقليمية
السيد رئيسي: المقاومة الإسلامية ساهمت بترسيخ الأمن في مواجهة الإرهاب ولا يمكن لأي طرف اقليمي أو دولي أن يتجاهل وجودها
السيد رئيسي: أثق أن المقاومة وفي ظل توجيهات الإمام الخامنئي تستطيع تقديم نموذج فريد للعمل السياسي يتطابق والأسس الدينية
السيد رئيسي: المقاومة الإسلامية هي مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان وتنادي بتحرير فلسطين
الرئيس ميشال عون وقع مرسوم تأمين الاعتماد لشركة "الفاريز ومارسال" لبدء التدقيق المالي الجنائي
الرئيس عون يلتقي وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي في بعبدا: عملية تشكيل الحكومة قطعت شوطاً كبيرا والكثير من العقبات قد ذللت
عون: الانتخابات النيابية سوف تجري بموعدها ونؤكد الاستمرار في عملية مكافحة الفساد وإجراء التدقيق المالي الجنائي
الرئيس نبيه بري خلال اجتماع المجلس المركزي لحركة أمل: الحركة كانت وستبقى وحدة وضمانة لبنان وطليعية في خدمة الناس
اللجان النيابية المشتركة توافق على مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للسيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال: حزب الله أيقونة استقلال لبنان وضرورة وجوده
الشيخ قبلان: لبنان بأمس الحاجة للنفط الإيراني ومصيره تحدده أنابيب طهران النظيفة وليس أوكار واشنطن التي تقود حصارا لسحقه
وزير الطاقة ريمون غجر: وقعنا عقدا مع العراق لشراء مليون طن من النفط الأسود واستبداله بكميات ملائمة لمعامل الكهرباء لدينا
غجر: شركة إماراتية ستسلمنا شحنتين من الفيول العراقي المستبدل الأولى تصل بين 5 و10 أيلول والثانية بين 10 و20 أيلول
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تضبط مستودعين للأدوية المحتكرة والمخزنة في الأشرفية والروشة
وزارة الصحة تبدأ بإرسال دعوات لقاح فايزر للطلاب مواليد 2005 - 2010 والذين تسجلوا على المنصة لغاية اليوم
وزير الاقتصاد يحظر على المطاحن اعتبارا من 8 أيلول تسليم أي نوع من دقيق القمح للأفران التي لم تلتزم تنفيذ القرار رقم 64
نقيب أصحاب الأفران يستغرب تبليغ وزير الاقتصاد المطاحن بعدم تسليم الطحين للأفران مؤكدا أن الأمر سيسبب أزمة خبز
هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترجئ البت بطلب إخلاء سبيل الأسيرة الحامل أنهار الديك بكفالة مالية حتى يوم الأحد المقبل
قوة من الاحتلال تقتحم مدرسة الشابات المسلمات في القدس المحتلة وتعتقل عدداً من الموظفين وتصادر كافة الوثائق الموجودة
سانا: بدء تسليم أسلحة المسلحين وتسوية أوضاع عدد منهم بمركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد
الرئيس الإيراني: تجربة الوجود الأميركي في مناطق مختلفة من العالم تثبت أن هذا الوجود أضر بالأمن والاستقرار والسلام
مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أحداث أفغانستان جرس إنذار وعلى أوروبا تعزيز قدراتها والتفكير بمنظور إستراتيجي
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم منذ جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
وزير الخارجية الصهيوني: انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان نُفذ بطريقة خاطئة ويشير إلى تراجع اهتمامها بالمنطقة
يئير لابيد: اعتزام واشنطن فتح قنصليتها في القدس لتوفير خدمات ديبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مداهمات المخازن المحتكرة للادوية مستمرة..
منذ 1 ساعة
1 September، 2021
تقارير مصورة
مداهماتُ المخازنِ المحتكرةِ للادويةِ مستمرة، والجيشُ يضبطُ اثنينِ منها في الروشة والاشرفية.
احتكار الدواء
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