السفير الأفغاني لدى طاجيكستان يدعو الدول الداعمة لطالبان إلى عدم التسرع في الاعتراف بها

دعا السفير الأفغاني لدى طاجيكستان، محمد زهير أغبار الأربعاء، الدول الداعمة لحركة “طالبان” إلى عدم التسرع في الاعتراف بها”، مشددا في الوقت ذاته على مشاركة الأمم المتحدة في عملية السلام في أفغانستان. وقال السفير الأفغاني، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “أطالب الدول القوية التي لها مصالحها الخاصة في أفغانستان ألا تتسرع في الاعتراف بطالبان”.

وأشار إلى أنه “يجب أن تشارك الأمم المتحدة في عملية السلام بحيث يتم أخذ جميع المصالح – الوطنية والدينية – لشعوب بلدنا في الاعتبار، حتى تشكل طالبان حكومة شاملة وتجري الانتخابات، وأن يشارك جميع الشعب الأفغاني بشكل فغال في هذه العملية، وليس رمزياً”، موضحا أن “تلك الدول التي تمولها وتدعمها يجب أن تصبح الضامن لوعود طالبان هذه”.

يُذكر أنه في 15 آب/أغسطس 2021، استطاعت حركة “طالبان” السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وأنهت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.

المصدر: سبوتنيك