اعلام العدو: إصابة مستوطنة بجروح متوسطة بعد إلقاء حجارة تجاه مركبتها قرب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 15:52

اعلام العدو: إصابة مستوطنة بجروح متوسطة بعد إلقاء حجارة تجاه مركبتها قرب الخليل

منذ 2 ساعة 31 August، 2021
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