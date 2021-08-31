كركي استقبل المدير العام لمستشفى جزين ودعا الى تفعيل عمل المستشفيات الحكومية

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه، المدير العام لمستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد، مع وفد ضم: الدكتور غالب سلامة (رئيس قسم المختبر) والسيد صلاح الدبيسي ( المدير المالي والإداري).

وأطلع الدكتور مسعد والوفد المرافق، الدكتور كركي على أوضاع المستشفى، وعلى المواضيع العالقة مع الصندوق لاسيما لجهة التعاقد مع مختبر خارجي لإنجازالمعاملات الإستشفائية، وكذلك الأمر موضوع زيادة السلفة المخصصة للمستشفى، وذلك بعد أن تطورت الأعمال الخدماتية فيها.

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، انه تم أيضا “البحث في موضوع الديون والإشتراكات المتوجبة على المستشفى وإمكانية تقسيطها.وقد أعطى المدير العام توجيهاته الفورية اللازمة لمعالجة المواضيع الثلاثة المنوه عنها أعلاه نظرا لما تقدمه المستشفى من خدمات أساسية وضرورية للمواطنين في قضاء جزين والجوار.

وقد شكر الوفد الدكتور كركي على زيارته للمستشفى في إطار جولته التفقدية لمكتب الضمان بتاريخ 20/ 8/ 2021، وكذلك على إيلائه العناية اللازمة للمواضيع المطروحة والمباشرة بمعالجتها.

وأكد الدكتور كركي خلال اللقاء ضرورة تفعيل وتنشيط عمل المستشفيات الحكومية وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لأنها الجزء الأساس والفعال في ظل عدم قدرة المضمونين والمرضى العاديين على تحمل نفقات الإستشفاء في مستشفيات القطاع الخاص في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام