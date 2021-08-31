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August 31 2021 - 14:06

طالبان: إنجاز المشاورات بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة

منذ 44 mins 31 August، 2021
حركة طالبان
أخبار دولية - افغانستان

أعلن ممثل حركة طالبان سهيل شاهين، في حديث لوكالة “نوفوستي” الثلاثاء، إنه تم إنجاز المشاورات بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة. وأشار شاهين، إلى أن الحركة ستقوم بإعلان نتائج هذه المشاورات قريباً.

وفي 22 آب/أغسطس، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنه “قد يتم قريباً، إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة”.

في ذات الوقت، قال مصدر في الحركة لوكالة “نوفوستي” إن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا بردار، يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين اتخاذ قراره بشأن هيكل الحكومة المستقبلية لأفغانستان.

المصدر: روسيا اليوم

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