الدفاع المدني: نعمل على إهماد الحريق في محطة للمحروقات في حدث الجبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 00:58

الدفاع المدني: نعمل على إهماد الحريق في محطة للمحروقات في حدث الجبة

منذ 2 ساعة 30 August، 2021
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