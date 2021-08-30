روسيا: ينبغي بحث فكرة ماكرون حول إقامة منطقة آمنة في كابول

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الإثنين، أنه ينبغي بحث فكرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول منطقة آمنة في كابول.

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لاقتراح الرئيس الفرنسي بإنشاء منطقة آمنة في كابول، “بالطبع، هذا اقتراح يجب بحثه، ومن المهم للغاية بحث جميع جوانب مثل هذه المنطقة، بما فيها والنظام. والأهم من ذلك، فهم موقف طالبان من فكرة إنشاء مثل هذه المنطقة”.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، أن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون إلى الأمم المتحدة بشأن أفغانستان، يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول تتيح استمرار العمليات الإنسانية، على حد تعبيره.

المصدر: سبوتنيك