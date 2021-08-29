وسائل إعلام: سماع دوي انفجار قوي في محيط مطار كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2021 - 16:44
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 1320 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى دمشق لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين
عبد اللهيان: إيران وسوريا سيعملان معاً بخطوات جبارة لمواجهة الإرهاب الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن الشعبين
وزارة الحرب الأميركية: القوات الأمريكية بدأت انسحابها من مطار كابول مع دخول جهود الإجلاء من العاصمة مراحلها النهائية
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رويترز عن متحدث باسم طالبان: حركة طالبان ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع
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البنتاغون: مقتل "هدفين مهمين" في تنظيم داعش بضربة نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رويترز عن متحدث باسم طالبان: حركة طالبان ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع
رويترز عن متحدث باسم طالبان: مطار كابل سيكون تحت سيطرتنا الكاملة قريباً جداً
البنتاغون: مقتل "هدفين مهمين" في تنظيم داعش بضربة نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بايدن يحذر من هجوم على مطار كابل في الساعات الـ36 المقبلة ويقول أن الضربة التي أسفرت عن مقتل عناصر بداعش لن تكون الأخيرة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وسائل إعلام: سماع دوي انفجار قوي في محيط مطار كابل
منذ 55 mins
29 August، 2021
انفجار كابول
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