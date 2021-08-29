وسائل إعلام: سماع دوي انفجار قوي في محيط مطار كابل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2021 - 16:44

وسائل إعلام: سماع دوي انفجار قوي في محيط مطار كابل

منذ 55 mins 29 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة