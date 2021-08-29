اعتقال 3 فتية فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم اعتقال ثلاثة فتية مقدسيين أثناء تواجدهم في ساحة القدس.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 67 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.

وضمن التصرفات الاستفزازية المتواصلة، قام مستوطنون بأداء طقوس تلمودية علنية في باحات الأقصى المبارك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية مقدسيين وهم: عمر أبو السعود، وتيسير النتشة، وعلي ناصر، فيما فتّشت شرطة الاحتلال مجموعة من النساء بعدما أوقفتهم في شوارع القدس المحتلة صباح اليوم.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وارتكب الاحتلال 3886 انتهاكا بحق المواطنين والمقدسات الإسلامية في الضفة والقدس المحتلتين، خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم