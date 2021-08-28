انطلاق “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” في العاصمة العراقية بمشاركة إقليمية ودولية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 13:58
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
انطلاق “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” في العاصمة العراقية بمشاركة إقليمية ودولية
منذ 12 mins
28 August، 2021
مؤتمر بغداد
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