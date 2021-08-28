الخارجية العراقية : مؤتمر بغداد سيخفف الضغوط والتوترات التي تعاني منها المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2021 - 18:56

الخارجية العراقية : مؤتمر بغداد سيخفف الضغوط والتوترات التي تعاني منها المنطقة

منذ 57 mins 28 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة