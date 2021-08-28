وزير الخارجية الإيراني: العراق تضرر كثيرا بفعل الإرهاب وكنا أول من مد يد العون له في مكافحته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 16:32
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الإمام الخامنئي يستقبل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته
الإمام الخامنئي لاعضاء الحكومة الجديدة: ركزوا الجهود على اعادة اعمار ثورية وعقلانية ومدروسة في جميع المجالات الادارية
الإمام الخامنئي: زيارة الرئيس رئيسي إلى خوزستان خطوة جديرة بالثناء وهي واحدة من مظاهر الحكومة الشعبية
الإمام الخامنئي: الأمركيون تجاوزا بوقاحتهم كل الحدود انسحبوا من الاتفاق النووي ويحاولون الإيحاء ان ايران هي التي انسحبت
الإمام الخامنئي: لا تختلف الحكومة الأميركية الحالية عن السابقة أبدا مطالب هؤلاء هي مطالب ترامب نفسها
الإمام الخامنئي: في كواليس السياسة الخارجية الأميركية ذئب مفترس يتحول أحيانا إلى ثعلب مخادع والوضع في أفغانستان مثال
انعقاد مؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة العراقية بغداد بحضور ممثلين عن ايران والدول الخليجية ودول أخرى
الكاظمي خلال افتتاح قمة بغداد: دور العراق التاريخي يكمن في أن يكون أحد ركائز الاستقرار في المنطقة
وزير الخارجية الايراني في قمة بغداد: العراق تضرر كثيرا بفعل الإرهاب وكنا أول من مد يد العون له في مكافحته
وزير الخارجية السعودي في قمة بغداد: ما تشهده المنطقة يستدعي رفع مستوى التنسيق
ماكرون خلال مؤتمر بغداد: هذا المؤتمر بمثابة جسر لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن الاقتصادي
التيار الوطني الحر: نأمل أن يتجاوز عون وميقاتي المحاولات الفتنوية القائمة لبث الخلاف بينهما
التيار الوطني الحر: التخزين الإحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافاً للقانون وللأخلاق يشكل جريمة منظّمة
اتفاق بين نقابة المعلمين في لبنان واتحاد المدارس الخاصة على انطلاق العام الدراسي حضوريا
البراكس: سنلاحظ انفراجات تدريجية وانخفاضًا بكثافة الطوابير مع فتح أبواب مزيدا من المحطات بعد إعادة تموينها
بحرية الجيش اللبناني توقف مركبًا في المياه الاقليمية اللبنانية وعلى متنه سوريون يحاولون الهرب الى قبرص بطريقة غير شرعية
الصحة في غزة: استشهاد فتى متأثرًا بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة "كسر الحصار" السبت الماضي
وزير النفط الإيراني جواد أوجي: ايران تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحذّر بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي من أي إجراء ضد إيران
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
بريطانيا تعلن إنهاء جهودها للإجلاء من أفغانستان مع عدم التمكن من إخراج الجميع
بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات "حيوية" عن منشأ كوفيد
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
السودان يدعو بنغلاديش للمشاركة في قوات "يونسفا" بدلا من القوات الإثيوبية
الهند تسجل اكثر من 46 ألف إصابة جديدة بكورونا و509 حالة وفاة خلال 24 ساعة
الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بالحرارة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يؤكد عودته للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير الخارجية الإيراني: العراق تضرر كثيرا بفعل الإرهاب وكنا أول من مد يد العون له في مكافحته
منذ 2 ساعة
28 August، 2021
العراق
مؤتمر بغداد
وزير الخارجية الإيراني
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