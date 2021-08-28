وزير الخارجية الإيراني: العراق تضرر كثيرا بفعل الإرهاب وكنا أول من مد يد العون له في مكافحته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 16:32

وزير الخارجية الإيراني: العراق تضرر كثيرا بفعل الإرهاب وكنا أول من مد يد العون له في مكافحته

منذ 2 ساعة 28 August، 2021
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