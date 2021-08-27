الكرملين: الهجوم الإرهابي في كابول يؤكد التوقعات المتشائمة بأن الإرهابيين ومن بينهم داعش لن يفشلوا في استغلال الفوضى في البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 27 2021 - 13:28

الكرملين: الهجوم الإرهابي في كابول يؤكد التوقعات المتشائمة بأن الإرهابيين ومن بينهم داعش لن يفشلوا في استغلال الفوضى في البلاد (سبوتنيك)

منذ 23 mins 27 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة