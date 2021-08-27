الكرملين: الهجوم الإرهابي في كابول يؤكد التوقعات المتشائمة بأن الإرهابيين ومن بينهم داعش لن يفشلوا في استغلال الفوضى في البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 13:28
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث اليوم الساعة 20.30 مساء في ذكرى التحرير الثاني
وزارة الصحة الأفغانية: إرتفاع حصيلة ضحايا الهجمات بمحيط مطار كابل إلى 90 قتيلا وأكثر من 150 جريحا
البنتاغون: مقتل 13 جنديا أميركيا على الأقل وإصابة 18 آخرين في الهجمات التي وقعت بمحيط مطار كابل
الرئيس الأميركي: إرهابيو "داعش" لن يفوزوا ولن نسامح ولن ننسى وسنتصيد من يقفون خلف هذه الهجمات ونجعلهم يدفعون الثمن
القيادة المركزية الأميركية في أفغانستان: تفجير كابل هو أعنف هجوم ضد القوات الأميركية منذ العام 2011 في أفغانستان
الأمانة العامة لمجلس النواب: طلب المحقق العدلي احضار الرئيس دياب لا يعود اختصاصه إلى القضاء العدلي وفق الدستور
الأمانة العامة لمجلس النواب: الأمر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيدا للسير بالإجراءات اللازمة
الأمين العام للأمم المتحدة دان هجمات كابل ودعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أفغانستان
اسبانيا وألمانيا وبلجيكا أعلنت عن انتهاء عمليات إجلاء رعاياهم من أفغانستان
اللواء عباس ابراهيم بعيد الأمن العام الـ76: نعمل من أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة وتخفيف تداعياتها على المديرية وعسكرييها
وزارة الصحة: مصرف لبنان بدأ منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: بيع ما قيمته مليارين ونصف المليار من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم
حسن: بدء مستودع جدرا بصرف مخزونه الضخم المدعوم ومصادرة مضبوطات الشقة والمخازن غير المرخصة في تول وزحلة وتعنايل
الرئيس الإيراني يزور مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد للاطلاع على مشاكل أهلها وبحث الحلول السريعة لها
شبان فلسطينيون يستهدفون آلية للإحتلال في أبو ديس بالقدس المحتلة عقب اقتحام قوة اسرائيلية المنطقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
شريم: المعدل الوسطي للبطاقة سيكون 93 دولارا ومن يمتلك في رصيده المصرفي أقل من 10 آلاف دولار يمكن أن يستفيد منها
الصحة اللبنانية: تسجيل 1332 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى بحماية مشددة من قبل قوات العدو ويؤدون طقوسا تلمودية
طائرات العدوان السعودي الامريكي تستهدف بـ14 غارة مديريات صرواح وماهلية ورحبة في اليمن
استشهاد مواطن يمني جراء القصف السعودي على منطقة الرقو في محافظة صعدة شمال البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة التنزانية: أربعة قتلى برصاص مسلح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام قبل قتله
3 قتلى بإطلاق نار في واشنطن وإصابة رابع في سلسلة عمليات إطلاق نار وإضرام للنيران
للمرة الأولى الصين تطلب رسميا فحص مختبرات بيولوجية أمريكية بحثا عن مصدر كورونا
الصحة الهندية: 607 وفيات وأكثر من 46 ألف اصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حماس: مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي مستمرة بمختلف الأدوات والوسائل
وزير الخارجية السوري: لضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا بعيدا عن التسييس الغربي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الكرملين: الهجوم الإرهابي في كابول يؤكد التوقعات المتشائمة بأن الإرهابيين ومن بينهم داعش لن يفشلوا في استغلال الفوضى في البلاد (سبوتنيك)
منذ 23 mins
27 August، 2021
الكرملين
داعش
كابول
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