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August 27 2021 - 06:28

روسيا تسجل لقاحا رابعا جديدا ضد فيروس كورونا

منذ 26 mins 27 August، 2021
Corona Vaccines
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أنها قامت بتسجيل لقاح جديد ضد فيروس كورونا، وهو لقاح “إيبيفاك كورونا-إن” من إنتاج مركز “فيكتور” العلمي الروسي.
وذكر سجل الأدوية لوزارة الصحة الروسية، أن “إيبيفاك كورونا-إن” لقاح يعتمد على مستضدات الببتيد للوقاية من “عدوى-كوفيد-19″، وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم”.
وأوضح السجل أن اللقاح يتم التطعيم به بجرعتين 0.5 مليلتر في العضلة الدالية ويستخدم لتحصين البالغين من 18 إلى 60 عاما.
وكان مركز “فيكتور” العلمي الروسي قد أعلن في وقت سابق، أن لقاح “إيبيفاك كورونا-إن” لا يختلف تقريبا عن سابقه “إيبيفاك كورونا”، حيث يتمثل الفارق في ميزات الإنتاج التقنية.
ويعد لقاح “إيبيفاك كورونا-إن” هو اللقاح الرابع ضد “كوفيد-19” الذي تم تسجيله في روسيا بعد “سبوتنيك V”، و”إيبيفاك كورونا”، و”كوفيفاك”.

المصدر: روسيا اليوم

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