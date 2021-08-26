دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية استكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، لاستكمال البحث في خطة البطاقة التمويلية على أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافيا مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.

وحضر الاجتماع الوزراء: زينة عكر، وراوول نعمة، وعماد حب الله، ورمزي المشرفية، وغادة شريم، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ومستشار وزير المالية للشؤون الاقتصادية محمد جزيني، ومستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام