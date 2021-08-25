التوحيد الاسلامي أثنت على اجراءات وزير الصحة: شجاعة المحاسبة وتخطي الخطوط الحمر الطائفية ترياق ناجع لمواجهة الفساد

أثنت حركة “التوحيد الإسلامي” في بيان، على “الإجراءات الحاسمة التي قام ويقوم بها وزير الصحة في القطاع الصحي منذ توليه سدة المسؤولية”، معتبرة أن “المداهمات الأخيرة لمحتكري الدواء تواكب خطة الأمن الصحي التي يعمل عليها الدكتور حمد حسن”.

وأشادت الحركة بـ”معالجته للمعضلات التي تتعرض لهذا المجال الحيوي الذي يستهدف حياة الإنسان في هذا البلد”، مؤكدة أن “الشجاعة في المحاسبة وتخطي الخطوط الحمر المذهبية والطائفية ترياق ناجع لمواجهة الفساد، كما أنها دواء نافع على طريق الإصلاح والشفافية، ليكون وزير الصحة في هذه الحكومة أسوة لغيره ومثالا يحتذى للمسؤولين الغائبين عن الناس وعن أوجاعهم بحجة تصريف الأعمال”.

ودعت “زعماء الطوائف للمبادرة إلى رفع الغطاء عن كل الفاسدين والمحتكرين والتجار الذين لا يرعون بالمواطن إلا ولا ذمة وفي مختلف القطاعات والخدمات، ولا بد من تسليط الضوء على العاملين والثناء على مبادراتهم في إنقاذ البلاد والعباد، وفي نفس الوقت محاسبة المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام