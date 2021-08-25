مصادر عبرية: توجه لدى مصر لفتح معبر رفح حال سارت مسيرة خانيونس بهدوء

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 25/8/2021، توجه السلطات المصرية لفتح معبر رفح يوم غدٍ الخميس في حال سارت أحداث مسيرة الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة بهدوء.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال “الإسرائيلي” نقلاً عن مسؤولين أمنيين “إسرائيليين”، أن مصر نقلت رسالة طمأنة إلى “إسرائيل” مفادها أن مظاهرة اليوم على حدود قطاع غزة من المتوقع أن تمر بهدوء نسبي، وأن حمـاس ستوقف أنشطتها على السياج الحدودي.

وأشارت الإذاعة، إلى أن هذه بالضبط نفس الرسالة التي نقلها المصريون يوم السبت الماضي ورغم ذلك وقعت أحداث، وبعد الإحراج الذي تعرضوا له من “إسرائيل”، أغلقوا معبر رفح.

وذكرت الإذاعة، أنه بعد أحداث السبت عبّرت “إسرائيل” عن غضبها إلى مصر بأنها تتوقع منها التحرك وفرض عقوبات على حمـاس ما دفعها لإغلاق المعبر.

ولكن أفاد المسؤولون أن التقدير في المؤسسة الأمنية تشير إلى أنه إذا سارت أحداث اليوم بهدوء – سيفتح المصريون معبر رفح غدًا.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية، قد نظمت مسيرة شعبية في مخيم ملكة شرق غزة السبت الماضي، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال أدت لاستشهاد شاب وإصابة 40 آخرين، بالإضافة لعدد من الحالات الحرجة.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري في وجه المسافرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن أسباب الإغلاق تقنية، دون توضيح رسمي من السلطات المصرية لأسباب الإغلاق.

المصدر: فلسطين اليوم