آخر تطورات الملف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2021 - 22:32

آخر تطورات الملف الحكومي

منذ 50 mins 23 August، 2021
ميقاتي2
لبنان

في معلومات للمنار حول آخر تطورات الملف الحكومي فإن مشاورات الايام الماضية ذللت عقدتي الداخلية والطاقة وبقيت تسمية وزير العدل، مع ظهور  رغبات مستجدة لبعض الاطراف حول بعض الحقائب.

وذكرت المعلومات ان هناك لقاء لقاء غدًا بين الرئيسين عون وميقاتي.
ومن المفترض أن يقدم  ميقاتي تشكيلة متكاملة لناحية توزيع الحقائب ، اما الاسماء فيسقطها عليها بالتوافق مع الرئيس عون ،و صيغة ٣ “تمانات” (٨-٨-٨) غير مطروحة.

وتابعت المعلومات ان ” لا شيء محسوم حتى الان لا التأليف ولا المراوحة ولا السيناريوهات الاخرى”.

المصدر: قناة المنار

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