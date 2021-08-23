روسيا تأمل استئناف مفاوضات فيينا قريباً

أعلن السفير الروسي في طهران ليفان دجاغريان، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الإثنين، أن موسكو تأمل استئناف المفاوضات في فيينا بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، موضحاً استعداد الحكومة الجديدة في طهران لذلك. وقال السفير “الحكومة الإيرانية الجديدة تشير إلى استعدادها مواصلة مفاوضات فيينا، ويجري الآن تشكيل فريق تفاوضي، ونأمل أن تستأنف عملية التفاوض قريباً وأن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاقات. الجانب الروسي، جنبًا إلى جنب مع الأعضاء الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة، ممثلة في جمهورية الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين، أن طهران تريد لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي السير بالاتجاه الصحيح، وأنها لن تسمح بأن تتحول إلى مفاوضات استنزافية. وكانت طهران قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف جولات التفاوض.

المصدر: سبوتنيك