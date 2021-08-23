غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الضبية المسلك الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 23 2021 - 10:28
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله في أسبوع الشهيد القائد عباس اليتامى: سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام قليلة وستلحق بها سفن أخرى
السيد حسن نصرالله: لن نتحول إلى شركة تجارية لبيع أو استيراد المشتقات النفطية وطالما البلد محتاج نحن سنكمل تحمل المسؤولية
السيد نصرالله: نريد جلب كميات جيدة لتخفيف الضغط على الشركات والمحطات ولكسر السوق السوداء
السيد نصرالله: هناك معايير واضحة وأسعار سنعلن عنها في الوقت المناسب ونستمر بمطالبة الدولة للقيام بدورها
السيد نصرالله: النفط والغاز في المياه اللبنانية يجب أن يُستخرج ولا يجوز أن يبقى تحت المياه
السيد نصرالله: إذا لم تكن هناك شركات تتجرأ أن تحفر خوفاً من إسرائيل والعقوبات الأمريكية نحن جاهزون أن نأتي بشركة إيرانية
السيد نصرالله: الذي يدير المعركة ضد المقاومة والوطنيين في لبنان هي السفارة الأمريكية وسفراؤها المتعاقبون من عام 2005
السيد نصرالله: أمريكا والسعودية عملوا في السنوات الماضية لافتعال حرب أهلية في لبنان لكن فشلوا
السيد نصرالله: كلام السفيرة الأمريكية يدينها لأن الذي منع المجيئ بالغاز المصري أو الكهرباء من الأردن هو الفيتو الأمريكي
السيد نصرالله للأمريكيين: فقط ارفعوا الفيتو وهناك دول في العالم وفي الخليج جاهزة لتقديم الدعم للبنان
السيد نصرالله: المشهد الذي حصل عند الشريط الفاصل في غزة أمس يجب أن يدخل التاريخ
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1173 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو عقب اقتحامها منطقة المسعودية التاريخية شمال نابلس برفقة أعداد كبيرة من المستوطنين
وزارة الداخلية في غزة: أبلغتنا السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غداً الإثنين في كلا الاتجاهين
عائلة الشيخ خضر عدنان تعلن أنه دخل في إضراب عن الطعام عقب اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية
سانا: الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي ويختطف عدداً من المدنيين
السفارة اليابانية في طهران: توقيع اتفاقية التعاون الإداري الجمركي المتبادل بين حكومتي اليابان وإيران في طهران
رويترز: مقتل رجل أمن أفغاني وإصابة 3 في اشتباكات مع مهاجمين مجهولين خارج مطار كابول شاركت فيها قوات أميركية وألمانية
الجزائر تقرر تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتدريب المهني وطلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي
16 قتيلاً على الأقل وعشرات المفقودين جراء فيضانات كارثية في تينيسي جنوب الولايات المتحدة
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في المكسيك إلى 11 بعد مقتل 3 أشخاص في ولاية بويبلا وسط البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
استراليا: اعتقال مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في ملبورن وسيدني بالتزامن مع تسجيل أكبر زيادة يومية للإصابات بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سانا: الإحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي ويختطف عدداً من المدنيين
السفارة اليابانية في طهران: توقيع اتفاقية التعاون الإداري الجمركي المتبادل بين حكومتي اليابان وإيران في طهران
تظاهرات حاشدة في فرنسا للأسبوع السادس على التوالي رفضاً لنظام "الشهادة الصحية" وسياسة التطعيم ضد فيروس كورونا
استراليا: اعتقال مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في ملبورن وسيدني بالتزامن مع تسجيل أكبر زيادة يومية للإصابات بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الصومال: قتيلان و5 جرحى على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقهى في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب
الأمم المتحدة: مقتل 32 شخصاً وإصابة 74 في اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين صيادين ورعاة في أقصى شمال الكاميرون
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الضبية المسلك الشرقي
منذ 1 ساعة
23 August، 2021
اوتوستراد الضبية
غرفة التحكم المروري
التعليقات
ذات صلة
غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت مقابل محطة التوتال
غرفة التحكم المروري: قطع السير على أوتوسترادي البالما والدورة بالاتجاهين
غرفة التحكم المروري: حركة مرور كثيفة تسجل من السفارة الكويتية باتجاه جسر الكولا نحو الوسط التجاري في بيروت بسبب تسرب مادة المازوت داخل نفق سليم سلام وتتم المعالجة من المفرزة المعنية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}