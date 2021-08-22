طائرات الاحتلال الحربية تستهدف للمرة الثانية موقع بدر العسكري جنوب مدينة غزة بـ 3 صواريخ على الاقل (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2021 - 01:22

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف للمرة الثانية موقع بدر العسكري جنوب مدينة غزة بـ 3 صواريخ على الاقل (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 22 August، 2021
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