طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على موقع يتبع للمقاومة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 23:48

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على موقع يتبع للمقاومة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 10 mins 21 August، 2021
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