اجتماع بعبدا: جدول اسعار المحروقات وفق سعر ٨٠٠٠ ل.. ومساعدة اجتماعية للموظفين

أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، بعد الاجتماع الطارئ في قصر بعبدا لمعالجة أزمة المحروقات، برئاسة رئيس الجمهوريّة ميشال عون، “الموافقة على اقتراح وزارة المال بالطلب إلى “مصرف لبنان” فتح حساب موقّت لتغطية دعم المحروقات من مازوت وبنزين بـ225 مليون دولار لغاية أيلول، وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنّصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدَّد بـ8000 ل.ل، على أن يتمّ تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022″.

وعلى أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار.

ولفت إلى أنّه “تمّ التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنيّة من قضائيّة وأمنيّة وعسكريّة، وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها، أو استغلال المخزون الموجود حاليًّا لتحقيق أرباح غير مشروعة”.

واشار إلى أنّه “تمّت الموافقة على تعديل تعويض النقل الموقّت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدَّد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008، بحيث يُصبح 24000 ل.ل. عن كلّ يوم حضور فعلي”.

وأوضح أنّه “تمّت الموافقة على إعطاء مساعدة اجتماعيّة طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية”.

حضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، بمشاركة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر عبر تقنيّة “زوم”، لوجوده في الشمال.

المصدر: موقع المنار