وديع الخازن: للابتعاد عن المحاصصة والإسراع بحكومة الإنقاذ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2021 - 11:32

وديع الخازن: للابتعاد عن المحاصصة والإسراع بحكومة الإنقاذ

منذ 2 ساعة 21 August، 2021
وديع الخازن
لبنان

نبه الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم الأحد، إلى “التلكؤ في تشكيل الحكومة”، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى “لقاء عاجل وعدم التأخير في الاتفاق على حكومة الإنقاذ المرتقبة، والابتعاد عن سياسة المحاصصة التي أثبتت فشلها”.

وحذر من “خطورة الأوضاع الداخلية والخارجية، ومن الاختناق القاتل الذي بات يعيشه المواطن، صحيا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وعلى كل المستويات”. وأعاب على المسؤولين “هذا الاستخفاف بمصير الشعب ومعاناته”.

وأبدى الخازن خشيته من أن “البلاد تتجه إلى مزيد من الانهيارات، ما لم تنتظم الحياة السياسية ويسترجع القضاء استقلاليته والبلاد أمنها والاقتصاد حيويته، وما لم تستقم الإدارة ويتلاشى الفساد وتسود العدالة”.

واعتبر أن “أشد ما يحتاجه المواطن اليوم، وطن يشفق فيه القوي على الضعيف، ويكفي شعبه ذل الحاجة والفقر والجوع والمرض، بعد أن سئم الناس بطولات وهمية واستعراضات إعلامية ولاإنسانية، في وقت بدأت تتفسخ أعمدة الهيكل، وأصبح على قاب قوسين من التداعي والسقوط على رؤوس الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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