وزير الدفاع في حكومة غني يعلن طرد “طالبان” من 3 مناطق في بغلان

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة بسم الله محمدي، أن “قوات المقاومة الشعبية” انتزعت السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان شمال البلاد من حركة “طالبان”، حسب قوله. وكتب محمدي على حسابه في “تويتر” الجمعة أن “قوات المقاومة” استعادت السيطرة على مناطق بل حصار وده صلاح وبنو في بغلان، مضيفاً “المقاومة لا تزال على قيد الحياة”.

وتأتي هذه التغريدة على خلفية تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن اندلاع اشتباكات بين “طالبان” والسكان المحليين في منطقة اندراب في الولاية، بعد وصول مجموعة من المسلحين إلى المنطقة بهدف مداهمة منازل السكان المحليين.

وحسب النشطاء، تمكن السكان المحليون من قتل سبعة مسلحين وأسر 13 آخرين والاستيلاء على عربتين مزودتين بالرشاشات، وتشهد المنطقة حالياً توسيعاً لرقعة القتال.

المصدر: روسيا اليوم