فوائد مذهلة للكوسى.. ما هو الفيتامين الذي تحتوي عليه؟

تعتبر الكوسا غذاء شعبيا يحبه الصغار والكبار، وهي من الخضروات قليلة السعرات الحرارية ولها العديد من الفوائد.

ونقل موقع “”ميديك فوريوم” عن أخصائية التغذية سيلفانا فوس أن الكوسا مفيدة جدا لأصحاب المهن المستقرة، فهي ممتازة للوقاية من كسل الأمعاء والإمساك.

وتشرح فوس وجهة نظرها بأن الكوسا تحفز بشكل فعال حركة الأمعاء بسبب تشبعها بالألياف الغذائية والماء، وأوضحت قائلة أن الألياف النباتية تعمل على تحسين حالة البكتيريا المعوية، فهي تعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة، وتعزز نموها في الجهاز الهضمي، كما ترتبط بالكوليسترول الزائد وتزيله من الجسم بشكل طبيعي، مما يقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وحصى المرارة.

ولاتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي على أحماض الأسكوربيك والفوليك الضرورية للجسم والجهاز المناعي، بالإضافة إلى غناها بالكاروتينات المفيدة جدا للحفاظ على صحة العيون.

ويذكر خبراء التغذية أن الكوسا هي مصدر رائع للفيتامينات من عائلة “B” التي تعزز عمليات الأيض في الجسم، وتحسّن من الصحة العقلية والنفسية، وتمنع التعب والإرهاق، كما أنها مفيدة لصحة القلب إذ تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم في الجسم، ويقلل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، وتحتوي على أحد مضادات الأكسدة الهامة لخفض ضغط الدم وحماية الشرايين والأوعية الدموية من الانسداد كما أنها غنية بفيتامين C””.

وتعد الكوسا مثالية عند اتباع نمط غذائي صحي، كما أنها تحمي من الإصابة بمرض السكري 2 لكونها خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون، ويمكن أن تكون قشور الكوسا مفيدة جدا في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين، بالإضافة إلى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

المصدر: سبوتنيك