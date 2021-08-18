الشيخ القطان: ضحايا التليل سقطوا ظلما ولإعدام المجرمين شنقا

استنكر رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان في بيان، “الانفجار الذي وقع في بلدة التليل بعكار”، وقال خلال وقفة تضامنية وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء من طلاب الدورات القرآنية في الجمعية: “من هنا، من طلاب الدورات القرآنية نوجه التحية إلى أرواح الضحايا الذين سقطوا ظلما وعدوانا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يريدون تأمين المازوت والبنزين من أجل حياتهم اليومية”.

وطالب “الدولة بكل أركانها الأمنية والعسكرية والقضائية بأن تكشف عن هوية المجرمين الذين تسببوا بهذا الحادث وباستشهاد هذا العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا بهذه الجريمة، وأن ينالوا القصاص العادل”، معتبرا أن “لا قصاص عادلا بحق هؤلاء المجرمين إلا بإعدامهم شنقا أمام كل اللبنانيين ليكونوا عبرة لمن اعتبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام