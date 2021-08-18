الجيش ينظم تعبئة البنزين في محطة وقود في سبلين لمنع الاشكالات

بعد تفاقم أزمة المحروقات، وما تسببه من مشاكل وصدامات بفعل تهافت المواطنين، طلبا لمادتي البنزين والمازوت، قام عناصر من الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بالاشراف وتنظيم عملية تعبئة البنزين، في محطة شعبان، في بلدة سبلين، لمنع الاحتكاكات والمشاكل بين المواطنين، وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا لدى أبناء منطقة اقليم الخروب، الذين اكدوا انه الضامن والأمل الوحيد في حماية ابناء الوطن والحفاظ على استقرارهم وسلمهم الأهلي.

وأشاد أبناء المنطقة بهذه الخطوة، وشكروا قيادة الجيش والمخابرات، على جهودهم للتخفيف من معاناة الأهالي، وعلى وجه الخصوص في هذه الظروف الصعبة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام