وفد من السفارة السورية زار المصابين بانفجار عكار في مستشفى السلام بطرابلس

قام وفد من السفارة السورية في لبنان بجولة تفقدية على المصابين جراء إنفجار خزان الوقود في عكار والموجودين في مستشفى السلام في طرابلس، حيث تتم معالجة 30 مصابا تتراوح إصاباتهم بين الخطيرة والحرجة والمتوسطة.

واطمأن الوفد ممثلا السفير السوري إلى سلامة المصابين واستمع من بعضهم ومن عائلاتهم الى أوضاعهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين اللبنانيين والسوريين، وأشار الى أن “أي مصاب بحاجة الى العلاج في سوريا سيتم نقله بأسرع وقت ممكن”.

وأثنى الوفد باسم القيادة السورية على الجهوزية التي تتمتع بها مستشفى السلام لمعالجة الحروق، وثمن “الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والطواقم الطبية من أجل مساعدة المصابين السوريين لتخطي هذه الأزمة”، وأكد ان “زيارته اليوم هي لمعرفة حاجات مستشفى السلام وان سوريا ستقدم المساعدة لجهة تأمين المازوت بشكل سريع اضافة الى الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة المصابين جراء إنفجار عكار في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفى”.

وتقدم الوفد باسم سوريا قيادة وشعبا بأحر التعازي من عائلات الضحايا الذين سقطوا لا سيما من أبناء الجيش اللبناني والمدنيين لبنانيين وسوريين.

من جهته، رحب مدير مستشفى السلام الدكتور غبريال السبع بالوفد السوري، واكد ان “سوريا بلد شقيق وعزيز وما يجمع الشعبين اللبناني والسوري هو وحدة البلدين الشقيقين ولا يمكننا ان نتخلى عن بعضنا البعض خصوصا عندما يتعلق الامر بمداوة الجرحى وتضميد الجراح”، وتابع “نحن نعمل جاهدين على انقاذ حياة المصابين فعندنا عدد من السوريين اصيبوا بجروح بينهم اثنان في حالة حرجة جدا ويتنفسون على جهاز الاوكسجين”.

المصدر: موقع المنار