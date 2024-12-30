السفارة السورية في لبنان: توقفنا عن إصدار جوازات السفر منذ 8 كانون الاول 2024

أكد “القائم بالأعمال في سفارة سوريا” في لبنان علي دغمان ان “السفارة توقفت عن إصدار جوازات السفر منذ 8 كانون الاول/ديسمبر 2024”.

وقال دغمان في حديث له الاثنين إن “جوازات السفر السورية المزوّرة التي كانت في حوزة زوجة دريد الأسد وابنته في مطار بيروت منذ أيام، هي صادرة عن دائرة الهجرة في حلب وليس عن السفارة السورية في لبنان التي كانت أوقفت إصدار الجوازات منذ 8 كانون الأول، بسبب تضرر منظومة مركزية إدارة الهجرة والجوازات في دمشق”.

وكان الأمن العام اللبناني تنبه للجوازات المزوّرة، باعتبارها قديمة وليستبيومترية جديدة، ليتبيّن بعد التدقيق أن التزوير طاول تواريخها، فأوقف السيدتين السوريتين من آل الأسد، ومنعهما من السفر، وجرى التحفظ عليهما لدى الجهات المعنية اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام