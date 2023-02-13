وفد حزب الله قدم التعازي في السفارة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 18:44

وفد حزب الله قدم التعازي في السفارة السورية

منذ 58 mins 13 February، 2023
لبنان

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