وفد حزب الله قدم التعازي في السفارة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 13 2023 - 18:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
استمرار أعمال الإغاثة في تركيا وسوريا اثر الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي وعدد الوفيات تجاوز الـ 37 ألفاً
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31643 وأكثر من 80 ألف مصاب وفي سوريا إلى 5300 وفاة وأكثر من 7 آلاف مصاب
الأمم المتحدة ترجح تضاعف عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
صندوق النقد الدولي: حان الوقت للوقوف الى جانب الشعب السوري الذي دمره الزلزال
طائرات عراقية واماراتية وسودانية تصل الى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات اغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث يصل الى حلب ويطلع على واقع الاحياء المتضررة جراء الزلزال
هيئة مكتب مجلس النواب تجتمع برئاسة الرئيس نبيه بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية أبرزها الكابيتال كونترول
مراسلة المنار: هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني تعلن انه لا جلسة تشريعية الخميس المقبل
الرئيس نبيه بري يلتقي في عين التينة سفراء دول اميركا، فرنسا، مصر، قطر، والمستشار في السفارة السعودية في لبنان
الاتحاد العمالي العام: جمعية المصارف باضرابها تعاقب اللبنانيين وتذلهم
طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات عنيفة ضد أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في خان يونس وبيت حانون شمالي قطاع غزة
إعلام العدو: طعن مستوطن في ظهره في البلدة القديمة بالقدس وانسحاب المنفذ دون معرفة هويته
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل فتى من المسجد الأقصى بزعم تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
استشهاد الشاب الفلسطيني أمير بسطامي (22 عاماً) خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 88 إصابة بينها 6 بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس: 25 مصابا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل المكبر
حكومة الاحتلال تشرعن 9 مستوطنات بالضفة وتدعم مخططات الوزير ايتمار بن غفير الرامية لتوسعة الاعتداءات في القدس المحتلة
اغلاق شوارع في "تل أبيب" تمهيداً لاحتجاجات واسعة في القدس ضد التعديلات على "قانون القضاء" في الكيان الصهيوني
وسائل إعلام يمنية: استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية
وزير الخارجية الإيراني: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة التعاون الاستراتيجية الشاملة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: الصين باتت الشريك التجاري الأول لإيران رغم العقوبات المجحفة على طهران
كنعاني: طهران تعلن استعدادها لتبادل السجناء مع الأميركيين بشكل غير مشروط ومن دون ربط ذلك بالقضايا الأخرى
احتجاجات في ألمانيا تطالب السلطات بوقف امدادات الأسلحة الى أوكرانيا ودعوات شعبية لبدء المفاوضات بين موسكو وكييف
الصين الشعبية تعلن أن مناطيد أميركية دخلت مجالها الجوي "أكثر من 10 مرات" منذ كانون الثاني/ يناير2022
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس المقبل عند الـ3 عصرا
وفد حزب الله قدم التعازي في السفارة السورية
منذ 58 mins
13 February، 2023
لبنان
السفارة السورية في لبنان
تقديم التعازي بضحايا الزلزال
التعليقات
ذات صلة
وفود معزية بضحايا الزلزال زارت السفارة السورية في لبنان
السفارة السورية في لبنان نفت توقيف موظفين لديها
السفارة السورية في لبنان نفت اختفاء ناشطين سوريين داخلها
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}