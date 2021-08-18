الغاء الجنازة الجماعية لشهداء عكار غدا بطلب من ذوي الشهداء

عقدت اللجنة المنبثقة عن اجتماع الدوسه اجتماعها الطارئ في مبنى اتحاد بلديات الدريب الاوسط في الكواشره، في حضور رئيس الاتحاد عبود مرعب ورئيس أتحاد بلديات الدريب الغربي احمد كفا، ورؤساء بلديات البيره الكواشره، النوره، برباره خربة داوود والدوسه وخربة شار ودوير عدوية، وعين تنتا، لمتابعة التطورات المتعلقه بشهداء انفجار خزان البنزين في بلدة التليل – عكار .

وتوافق المجتمعون على إلغاء صلاة الجنازة الجماعية التي كانت مقررة غدا في ساحة قصر يلدزيار في البيرة على ضفاف بحيرة الكواشره في 18-8-2021 والتي كان من المفترض ان يحضرها مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان ليؤم صلاة الجنازة على الضحايا.

واتخذ القرار بسبب وضع الجثامين، والحر الشديد ونزولا عند رغبة ذوي الشهداء، على ان يستبدل ذلك بإقامة حفل تابيني شعبي ورسمي يحدد زمانه لاحقا في المكان المذكور في حضور المرجعيات الروحية وذوي الضحايا والمصابين.

وأكد المجتمعون أن “حقوق شهدائنا وجرحانا امانة، ومعاقبة المقصرين والضالعين وتقديمهم للعدالة واجب وطني واخلاقي، وتركه خيانة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام