عكار شيعت شهداءها وسط تضامن شعبي كبير

شيعت المؤسسة العسكرية واهالي بلدة خربة شار في ماتم مهيب، العريف الشهيد ناجي عامر عبدالله، الذي استشهد جراء انفجار خزان البنزين في بلدة التليل.

كما وشيعت بلدة السنديانة – عكار مساء اليوم الشهيد أحمد محمد مرعي الذي ذهب ضحية انفجار صهريج التليل أيضا.

بلدة الكويخات شيعت بدورها، وبماتم مهيب حضره حشد من ابناء المنطقة ثلاثة شهداء: خالد احمد حاويك وعلي حسين حاويك وابراهيم حسن حاويك.

وتولت سيارات الصليب الاحمر اللبناني نقل الجثامين الى مدخل البلدة ليحملوا على الاكف الى مسجد البلدة حيث اقيمت الصلاة، بعدما القت عائلاتهم نظرة الوداع الاخيرة، ليواروا في الثرى في جبانة البلدة.

كما شيعت بلدة عين تنتا الشهيد فادي غازي الشيخ.

وفي بلدة الدبابية شيع ايضا جثمان الشهيد وليد مصطفى كوجا.

وغدا ظهرا سيتم تشييع شهداء عائلة شريتح في بلدة الدوسة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام