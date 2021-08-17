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August 17 2021 - 14:00

جورج بوش يعبر عن حزنه بشأن الوضع في أفغانستان

منذ 29 mins 17 August، 2021
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش والسيدة الأولى السابقة لورا بوش
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، إنه والسيدة الأولى السابقة، لورا بوش، يشعران “بحزن عميق” بشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال بوش الإبن في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين: “نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأمريكيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير”.

واستولت حركة “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابل الأحد الماضي وأعلنت عن “إنهاء الحرب” في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

المصدر: وكالة رويترز

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