بلدية وأهالي كفركلا : ليس من شيمنا تخزين أي مادة حياتية وكمية المازوت المصادرة لا علاقة لنا بها

صدر بيان صادر عن بلدية واهالي بلدة كفركلا وجاء فيه :”

في ضوء المستجدات الخاصة بالمداهمة من قبل المديرية العامة للامن العام مشكورة منزل قيد الانشاء ضمن النطاق الاداري لبلدة كفركلا في محلة المرج والعثور فيه على ١٨٥ برميل من مادة المازوت ما يعادل سعة ٤٢٠٠٠ ليتر تقريباً يهمنا توضيح ما يلي :

ان المنزل الذي تمت مداهمته هو ليس ملكاً لاي من ابناء البلدة وليس لاي من ابناء بلدة كفركلا علاقة بهذا المنزل ولا بصاحبه وان الكمية الموجودة لا تخص ايا من ابناء بلدة كفركلا وليس من شيم اي من ابنائها تخزين اي مادة من المواد الحياتية في حين ان بلدتنا بحاجة وان ابنائها أصحاب حاجة ولا سيما وانا في الوقت الراهن نعيش فترة كبرى من التعاضد الاجتماعي”.

المصدر: بلدية كفركلا