حركة أمل: للإسراع بتشكيل الحكومة

دعا المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين للإسراع بتشكيل الحكومة لانها الخطوة الأساس للبدء أقله بتخفيف إندفاعة الانهيار.

وشدد المكتب على “ضرورة الإقلاع عن الإستثمار في نكبات اللبنانيين والبحث عن مخرجات صناديق الإقتراع الإنتخابي في صناديق موت المواطنين في كل ناحية وجهة من لبنان”.

واستغرب المكتب “التلكؤ والتأخر المتعمد في تطبيق مشروع البطاقة التمويلية ووضع الآليات التنفيذية لها، بعد أن أقرت في مجلس النواب في ظل التآكل المستمر لأموال المودعين ومداخيل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام