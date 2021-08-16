إضراب شامل في مدينة جنين يشمل كافة مناحي الحياة حدادًا على أرواح الشهداء ودعوات بأن يكون الإضراب في جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2021 - 08:04

إضراب شامل في مدينة جنين يشمل كافة مناحي الحياة حدادًا على أرواح الشهداء ودعوات بأن يكون الإضراب في جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 11 mins 16 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة