إضراب شامل في مدينة جنين يشمل كافة مناحي الحياة حدادًا على أرواح الشهداء ودعوات بأن يكون الإضراب في جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 08:04
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الأمين العام لحزب الله: نتوجه لأهلنا في عكار ولقيادة الجيش اللبناني لنعزيهم بالشهداء المظلومين ونعبر عن مواساتنا لما جرى
السيد حسن نصرالله: نحن نضع أنفسنا وإمكانياتنا ومؤسساتنا في خدمة أهلنا في عكار وفي خدمة الوزارات المعنية
السيد نصرالله: هذه الحادثة المأساوية يجب أن تشكل عاملاً حاسماً في الضغط على المعنيين من أجل تشكيل حكومة
السيد نصرالله: شكلوا حكومة خلال يومين أو ثلاثة وغير ذلك سيكون الجميع يرتكبون جريمة بحق هذا البلد
السيد نصرالله: مصيبتنا في لبنان أنه لدينا حصار وعقوبات خارجية ولدينا فشل داخلي وعجز في السلطة التي يجب أن تتحمل مسؤولية
السيد نصرالله: الذين احتكروا المازوت والبنزين وباعوه في السوق السوداء بأسعار غالية هم خونة ومجرمون بحق ناسهم وشعبهم
السيد نصرالله: كنا نفضل أن تشتري الدولة اللبنانية المحروقات من إيران لكنها لا تريد ذلك لأن هناك "حسابات الأميركيين"
السيد نصرالله: أؤكد لكم أننا إن شاء الله سنأتي بالبنزين والمازوت من إيران قطعاً وسأقول لكم في الأيام القادمة متى ستصل
السيد نصرالله: لن يدخل المازوت والبنزين المستقدم من إيران إلى لبنان في الليل بل سيدخل جهاراً نهاراً
السيد نصرالله: البلد الذي يعيش على المساعدات لا يقدر أن يكون حراً ولا يكون مستقلاً ولا يكون سيداً بل يكون عبداً للخارج
السيد نصرالله: المعركة القائمة سنتمكن من تجاوزها والانتصار وستخرج أميركا وأدواتها كما في المعارك السابقة مهزومين مذلولين
حزب الله يتقدم من قيادة الجيش وأهالي عكار وقراها وعوائل الشهداء الذين قضوا في انفجار صهريج الوقود بأحر التعازي والمواساة
حزب الله: نأمل أن تشكل المأساة الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل حكومة تُخرج المواطنين من الأزمات الخطيرة التي تعصف بهم
حزب الله يشدد على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم وتلاحمهم لعبور هذه المحنة التي تمر بها البلاد
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: المدخل الضروري لوقف التداعي ومنع انهيار الدولة هو أن نذهب الى تشكيل حكومة
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله للأجهزة الأمنية والقضائية: لاعتبار مكافحة الاحتكار والتهريب سياسة دائمة
النائب حسن فضل الله: هناك حفلة مزايدات سياسية وإعلامية لأن هناك من قرر خوض الانتخابات النيابية بآلام وأوجاع الناس
الجيش اللبناني: حصيلة الإصابات النهائية للعسكريين في انفجار تليل بلغت 24 عنصراً توفي منهم 2 و11 إصابتهم حرجة و4 مفقودين
الجيش اللبناني والقوى الأمنية يواصلون مداهمة أماكن تخزين المحروقات في مختلف المناطق ويصادرون كميات كبيرة
المجلس الأعلى للدفاع: الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في عكار
المجلس الأعلى للدفاع: فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها لمدة شهر
مؤسسة كهرباء لبنان: انقطاع عام للتيار الكهربائي بسبب انخفاض الذبذبة مرجح ان يكون ناتجاً عن التعديات على محطات التحويل
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1515 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
جيش العدو يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية نتيجة "خلل فني"
إندلاع حريق كبير في عدة مناطق من جبال مدينة القدس ما أجبر سلطات الإحتلال على إخلاء 6 مستوطنات
طالبان تعلن دخول مسلحيها الى العاصمة الأفغانية كابل "منعاً لحدوث فوضى وحالات سرقة"
رويترز: قادة طالبان يقولون انهم سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية
نائب الرئيس الأفغاني السابق عبدالله عبدالله: الرئيس أشرف غني غادر أفغانستان
وزير الدفاع الأفغاني: الرئيس أشرف غني قيد أيدينا وراء ظهورنا وباع الوطن وغادر البلاد
دائرة الحماية المدنية في هايتي: ارتفاع حصيلة زلزال أمس الى 724 قتيلاً وأكثر من 2800 جريح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إضراب شامل في مدينة جنين يشمل كافة مناحي الحياة حدادًا على أرواح الشهداء ودعوات بأن يكون الإضراب في جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 11 mins
16 August، 2021
اشتباكات جنين
اضراب شامل
الضفة الغربية
العدو الصهيوني
جنين
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