“الوطني للحر”: سننقطع عن السجال مع الحريري قطعا للفتنة

قال “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان له الاحد “قطعا لطريق الفتنة التي ينتهجها النائب سعد الحريري عن سابق إصرار وتصميم من مقر عمله المجهول المكان، مستخدما لسان السوء إياه، سننقطع اليوم عن أي سجال معه، احتراما لدماء الشهداء وآلام المتألمين”، وتابع “حمى الله لبنان من الفتنة الطائرة من مقار السفارات على جناح الاستثمار والعمولة”.

وكان التيار قد رد على الحريري في بيان له قائلا “بعد سلسلة تغريدات وبيانات استثمارية للنائب سعد الحريري حاول فيها تغطية ما جنته يداه في جريمة التليل في عكار، نكتفي بالتوجه إليه بالآتي:

– يا ليتك استثمرت في إنماء عكار، ويا ليتك تعلمت أن تستثمر في الأعمال والسياسة وفي الخير للأحياء، على غرار استثمارك في الدماء.

– يا ليتك أدركت أن استثمار الدم قصير ولا يؤتي بالخير لناسك. حلك تتعلم!

– ألا يكفي انك غطيت نوابك تخزينا وتهريبا، كما غطيت اللجنة الموقتة للمرفأ ل28 سنة بسوء الادارة والفساد والهدر، حتى تسارع زورا الى التباكي على دماء هي من صنع يديك!”، وتابع “أهل عكار هم أهلنا، نحن التيار. هم خزان الجيش الذي من رحمه نحن. هم حاربوا داعش وهزموها. وهم بتربيتهم وطيبتهم، رأس الحربة في قتال داعش وعقيدتها ولا يمكن ان يكونوا الا ضدها!”، واضاف “نصيحة أخيرة: أقلع عن محاولات دس الفرقة ودق الأسافين. يلفظ الله كل من يستسهل إيقاظ الفتنة، تلك التي أشد من القتل!”.

وكان الحريري قد قال في وقت سابق الاحد “احتراما لدماء الشهداء واهاليهم وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل ولاهل عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية ميشال عون، وسيلة للفلتان والفوضى، ونراهم نحن عنوانا للكرامة والوطنية، اكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لاقول: ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة، لانك لن تجد قريبا سفارة تأويك وطائرة تنقلك فوق اجنحة الهروب من لعنة التاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام