وزارة الدفاع الروسية: مقتل 5 عسكريين روس و3 أتراك جراء تحطم طائرة إطفاء روسية جنوب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 19:34

وزارة الدفاع الروسية: مقتل 5 عسكريين روس و3 أتراك جراء تحطم طائرة إطفاء روسية جنوب تركيا

منذ 29 mins 14 August، 2021
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