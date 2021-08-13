أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 13-08-2021

الأخبار

رفع الدعم: المزيد من الإفقار

أولى نتائج رفع الدعم: اختفاء المحروقات من السوق

الحريري وجنبلاط خيّبا آمال بري: لا رفع للحصانات

النهار

السلطة تستبيح بقايا الإحتياط الإلزامي

اللواء

سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!

«تطبيل إيجابي» بانتظار الإجتماع التاسع.. وكتل المجلس تتبادل الاتهامات

الجمهورية

الحكومة من الحقائب الى الأسماء

فقدان النصاب يطير الجلسة

الديار

يوم «التكاذب» حول رفع الدعم ينتهي على «زغل»: الفوضى تعم البلاد !

«حرق الوقت» مستمر حكومياّ… تقدم مريح والرئيس عون يستعيد «الطاقة»؟

بيرنز «يكبح» التصعيد جنوباّ ويرسم حدود «المناورة» العسكرية لاسرائيل

البناء

اتفاق أميركي «إسرائيلي» يعلنه وزير الخارجية ليبيد: ليس هناك بديل جيد للاتفاق النووي

فشل نيابي ووزاري يرافق التشظي السياسي… والحديث عن إيجابيات التأليف إعلامي

الحسنية يشكر الأسد ويحيّي الحكومة السورية و-التمثيل القومي: لا لقرار «الحاكم» ونعم لتسريع الحكومة

المصدر: صحف