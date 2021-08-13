أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 13-08-2021

البناء

• قالت مصادر في شركات استيراد المشتقات النفطية إنه تمّ التوصل الى تسوية حول رفع الدعم، وانّ سعر الصرف الذي اتفق عليه لتسعير المحروقات مع مصرف لبنان هو 12 ألف ليرة للدولار بدلاً من سعر 3900 وسعر السوق الرائج.

• قال مصدر دبلوماسي إنّ كلام وزير خارجية كيان الاحتلال عن غياب أيّ بديل للاتفاق النووي يمثل تحوّلاً نوعياً في مسار التعامل مع الملف النووي الإيراني لا يمكن فهمه إلا كترجمة لمحادثات مدير المخابرات الأميركية مع قادة الكيان.

النهار

• لوحظ أن سباقاً محموماً يجري بين الأحزاب والتيارات السياسية ومستقلين، في تقديم المساعدات، والتي تأتي في طليعتها مادة المازوت، وينشط المحازبون في إدارة هذه العمليات.

• يبدي زعيم سياسي رغبة بأن تُسنَد حقيبة خدماتية إلى قريب منه، أو محسوب عليه في حال شُكّلت حكومة، باعتبار أن حزبه لن يدخل الحكومة العتيدة.

اللواء

• بدأت عمليات صرف واسعة في بعض المصارف والمؤسسات السياحية، على خلفية الضائقة المالية والمعيشية..

• يُكثر قطب نيابي في مجالسه الكلام عن أجواء متشائمة، خلافاً لما دأب عليه خلال الشهرين الماضيين..

• لم تُعرف الحكمة من استثناء رؤساء المصالح المستقلة وأساتذة الجامعة من مشروع مرسوم تقديم شهر دعم للتعويض عن انهيار رواتبهم..

الجمهورية

• أطلق مرجع رسمي كبير ومسؤول آخر في آن صرخة مدوية لتأمين المازوت لمولدين المبنيين اللذين يقطنان فيهما.

• جزم مستشار أحد المراجع أن الحكومة سترى النور فيما مستشار مرجع آخر رأى عكس ذلك.

• تتباين الآراء داخل تكتل نيابي بارز حول كيفية مقاربة الأزمة الحكومية ويجري تكتم شديد على عدم تظهير هذا التباين.

المصدر: صحف