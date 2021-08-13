اقتحام تحذيري لرؤساء بلديات قضاء صور الى معمل صور الحراري مطالبين بتوزيع عادل للكهرباء بين المناطق

نفذ العشرات من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية وممثلون عن الجمعيات الأهلية والفعاليات النقابية والمجتمع المدني وقفة احتجاجية في معمل صور الكهربائي ودخلوا الى الإنتاج ومركز التوزيع مطالبين ب التوزيع العادل للكهرباء بين المناطق وتحدث باسمهم رئيس بلدية البرج الشمالي علي ديب وقال نحن جئنا باسم البلديات والمجتمع المدني وباسم الناس الذين حملونا الأمانة، جئنا وبطريقة حضارية تعكس تربيتنا الجنوبية لرفع الصوت اننا لا نقبل الظلم الحاصل في عملية توزيع الكهرباء التي نريد أن تعود على الاقل الى التقنين السابق على قاعدة “ظلم في السوية عدل في الرعية” ونعلمكم اننا لن نغادر هذا المكان بعد الآن وسنقوم بالمناوبة والإشراف بشكل دائم على عملية التوزيع.

من جهته رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق قال لقد استطعنا هذه المرة ان نقنع الناس بعدم المجيء الى هنا للاحتجاج وذلك حفاظا على هذه المنشأة الحيوية كي لا يحصل كما في سائر المناطق وجئنا لننوب عنهم ونعكس وجعهم الذي لم يعد يطاق فهم باتوا يدفعون ضريبة اكبر مما يطيقون من ضريبة اشتراك المولدات الى ضريبة انقطاع المياه فضلا عن نار اسعار المحروقات والمواد الغذائية.

بدوره مدير محطة التحويل في صور أكد حق الناس بالكهرباء وأجرى اتصالا بمركز التنسيق في بيروت ووضعهم في ما يحصل.

المصدر: بريد الموقع