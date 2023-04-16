إيران تنتج ۹۵٪ من أجهزة ومعدات صناعة الكهرباء

أعلن المتحدث بإسم صناعة الكهرباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية “مصطفى رجبي مشهدي ” أنه يتم إنتاج ۹۵٪ من أجهزة ومعدات صناعة قطاع الكهرباء داخل ايران وذلك في كلمة القاها خلال مراسم افتتاح المرحلة الاولى من مختبر المشاريع الوطنية المحلية للضغط العالي في مدينة مشهد المقدسة.

وأكد المسؤول أن ۹۵٪ من معدات وأجهزة صناعة الكهرباء يتم انتاجها في داخل ايران، مشيرا الى دور الشركات المعرفية في انتاج هذه المعدات والاجهزة.

وتابع قائلا: اننا نشهد اليوم انجازا آخر في صناعة الكهرباء في مجال البرمجيات وأنظمة التحكم والحماية للمحطات الفرعية، بتصميم جديد يمكن استخدامه في هذه المحطات إضافة إلى المحطات الموجودة أيضا.

وأشار المتحدث بإسم صناعة الكهرباء الى أن هذا المشروع الوطني العملاق الذي يضم ۳ مراحل رئيسية سيتم تنفيذه بشكل تام خلال ۳ أعوام على يد خبراء ايرانيين في داخل ايران دون الاعتماد على الدول الاجنبية.

المصدر: قناة العالم