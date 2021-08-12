محطات الوقود أغلقت أبوابها.. استغلال لقرار سلامة برفع الدعم لزيادة الارباح

أغلقت غالبية محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية اليوم الخميس ابوابها إثر قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات، بالرغم من امتلاكها كميات من المحروقات وذلك بانتظار صدور جدول اسعار جديد بعد قرار وقف الدعم.

وقد أحدث قرار سلامة بلبلة في قطاع المحروقات، حيث لم تعرف الشركات والمحطات السعر الذي يجب ان يتم التداول به، ولعل رفع الاسعار وزيادة الارباح بشكل خيالي هو احد اهم الاسباب التي تقف خلف عدم تسليم المواد النفطية او إغلاق معظم المحطات لأبوابها بانتظار البيع على سعر اعلى بكثير.

وبعد الظهر اصدرت وزارة الطاقة اللبنانية بيانا أكدت فيه ان جدول الاسعار الذي صدر الاربعاء للمحروقات هو الذي يبقى ساريا على المنشآت والشركات والمحطات.

المصدر: موقع المنار