المشنوق: مقاطعة مجلس النواب تعني إلغاء الدستور

قال النائب نهاد المشنوق بعد ارجاء الجلسة العامة لمجلس النواب في قصر الاونيسكو لعدم اكتمال النصاب “لا ادعي انني خبير دستوري، ولكن ما حصل اليوم ليس فقدانا للنصاب بل إلغاء للدستور، هناك مسار دستوري والنواب منتخبون على هذا الاساس وعلى هذه القاعدة”.

وتابع المشنوق “بالتالي النواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون الغاءه يكونون فقدوا شرعيتهم بصرف النظر عن رأيهم في رفع الحصانة او عدمه”، واضاف “اذا كان رأيهم انه يجب ان ترفع فليتفضلوا الى المجلس ويقولوا نحن نريد رفع الحصانة والاحالة على المحقق العدلي”.

ورأى المشنوق “اما المقاطعة فهذا كلام يعني مقاطعة الدستور لا مجلس النواب”، واوضح “أنت شرعيتك متأتية من هذا المجلس ومن قانون انتخابات جرت وفق قوانين ومواعيد محددة يقرها الدستور حتى ليس القانون فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام