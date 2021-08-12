الجيش الوطني الليبي يعلن عدم وجود تهديد بتزايد النشاط الإرهابي شرق البلاد

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب الخميس، أن الجهات المختصة في ليبيا “تسيطر بشكل كامل على الوضع ولا تسمح بنشاط الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية في بنغازي ومحيطها”.

وأوضح المحجوب لوكالة “سبوتنيك”، رداً على سؤال حول تهديد الخلايا النائمة في بنغازي، “كانت هناك محاولات ضعيفة للإعلان عن الذات، لكن الأجهزة الأمنية والجيش يقومون بعملهم. هناك جهات مختصة في مكافحة الإرهاب. وأشك في أن تجربة بنغازي مع الإرهابيين وتجربة درنة وتجربة الشرق بشكل عام والمفخخات والسيارات والتفجيرات والقتل، يمكن أن تتكرر، الناس أنفسهم يرفضون أي تعاون مع الإرهابيين، والأجهزة قادرة على تأدية مهامها”.

وحول التهديد الإرهابي في جنوب البلاد، أشار اللواء إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تقسيم الإرهابيين إلى مجموعات صغيرة والقضاء على عدد كبير من المسلحين، بمن فيهم المطلوبين الدوليين؛ موضحا أن “هناك ملاحقة مستمرة لأنصار الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم “داعش””.

وأضاف المحجوب “ما يمكن أن يسبب القلق حقا هو ارتباطهم (الإرهابيون) بالدول المجاورة. يمكنهم الحصول على الدعم من خلال القدرة على عبور الحدود في كلا الاتجاهين، لكن تم تضيق الخناق عليهم”.

المصدر: سبوتنيك