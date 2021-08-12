القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي يؤكد على تعبئة كل الجهود الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2021 - 11:56

القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي يؤكد على تعبئة كل الجهود الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد (فارس)

منذ 54 mins 12 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة