البراكس للمنار: بعد رفع الدعم سعر صفيحة البنزين سيصبح أكثر من 362 الف ليرة وصفيحة المازوت 300 ألف ليرة

أكد عضو نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ في لبنان ​جورج البراكس أنه لا يمكن أن يكون قرار رفع الدعم عن المحروقات بيد شخص واحد، مشيراً إلى أن القرار يحتاج إلى آلية توضح للمواطنين كيف سيتم وكيف سيطبق.

وفي حديث لقناة المنار، قال البراكس “تفاجأنا بقرار حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ القاضي برفع الدعم​ عن المحروقات”، متسائلاً “كيف يمكن أن يتخذ سلامة هذا القرار المصيري منفرداً؟”.

ودعا البراكس وزارة الطاقة لتوضيح مسار الأمور كونها وزارة وصاية، قائلاً نحن في انتظار صدور قرار من وزارة الطاقة والمياه لأنها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد ​الاسعار​ والمحطات لا تتقيد إلا بالاسعار التي تصدر عنها.

ولفت إلى أنه “حسب سعر النفط عالميا وسعر صرف الدولار فإن سعر صفيحة البنزين سيصبح أكثر من 362 الف ليرة وصفيحة المازوت 300 ألف ليرة”.

المصدر: موقع المنار