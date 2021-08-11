أصحاب المولدات في قب الياس: لتأمين المازوت بالسعر الرسمي والا العتمة الأحد

ناشد اصحاب المولدات في بلدة قب الياس المعنيين “المساعدة على تأمين المازوت بالسعر الرسمي”، وحذروا “من توقف مولداتهم يوم الأحد المقبل بسبب أزمة المحروقات”.

وقالوا في بيان “نعيش وإياكم أياما صعبة لم تمر علينا سابقا، ونمر في أزمة صعبة للغاية حيث تخطينا كل الخطوط الحمر من ناحية تأمين المازوت بالسعر الرسمي، ما جعلنا نقف مكتوفي الايدي ونغرق واياكم في العتمة. لذلك، نود اعلامكم آسفين ان مولداتنا ستصبح خارج الخدمة صباح الاحد المقبل، بحيث ان مولداتنا بحاجة الى ما يقارب الـ 20 الف ليتر يوميا من مادة المازوت لتوفير 20 ساعة كهرباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام